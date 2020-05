"Arthur è felice al Barcellona". L'ha scritto la mamma, la Juve non è più vicina

"Arthur está feliz no Barcelona". E' la risposta che questa mattina Lucía Melo, madre del centrocampista del Barcellona Arthur, ha più volte scritto su 'twitter' in risposta ad articoli che riportavano di un malcontento del calciatore perché schierato con le riserve negli ultimi allenamenti.

La notizia era soprattutto relazionata a una trattativa con la Juventus, perché per il club bianconero il centrocampista brasiliano è l'unica contropartita possibile in uno scambio con Pjanic. Arthur, tramite sua mamma, ha però voluto chiarire una volta di più che al Barcellona sta bene.