AS - Accordo Inter-United per Lukaku. Operazione da 80 milioni di euro

© foto di Dimitri Conti

Dalla Spagna, in particolare dalle pagine web del quotidiano AS, arriva una notizia decisamente importante in ottica Inter. Secondo le indiscrezioni raccolte dal giornale spagnolo la trattativa fra nerazzurri e Manchester United per Romelu Lukaku sarebbe oramai ai dettagli con l'ufficialità che dovrebbe arrivare addirittura fra la fine di questa settimana e l'inizio della prossima.

Cifre e dettagli - L'indiscrezione di AS è corredata di cifre, numeri e dettagli: in particolare l'Inter in queste settimane avrebbe temporeggiato per abbassare le richieste economiche dei Red Devils con l'idea di chiudere a 65 milioni più 5 di bonus. Lo United però è sempre rimasto fermo sulla propria idea e così Ausilio e Marotta avrebbero rotto gli indugi pareggiando la richiesta inglese: 80 milioni di euro bonus compresi. Lo sforzo dell'Inter, si legge, è stato fatto per assecondare la precisa richiesta di Antonio Conte e per battere sul tempo la Juventus, società che nelle ultime due settimane aveva avviato i contatti per il belga.