As apre con CR7 in Tribunale a Madrid: "El qua paga descansa"

© foto di Simone Bernabei

"El que paga descansa". Letteralmente "Chi paga riposa", un'espressione utilizzata nel gergo colloquiale spagnolo per esortare una persona a pagare i suoi debiti pregressi. Il quotidiano AS apre la sua edizione odierna con Cristiano Ronaldo dopo la sua apparizione, ieri, davanti al tribunale di Madrid. Il portoghese ha chiuso il contenzioso col Fisco accettando il pagamento di 18,8 milioni di euro. Inoltre ha accettato la condanna a 23 mesi di carcere che non dovrà però scontare.