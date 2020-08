As conferma: "Brahim Diaz giocherà in prestito nel Milan". C'è l'accordo col Real Madrid

"Brahim Diaz giocherà in prestito nel Milan: accordo per una stagione". As non ha dubbi sul futuro del talentoso attaccante di proprietà del Real Madrid, confermando già in prima pagina l'accordo tra blancos e rossoneri per la nuova avventura dell'ex Manchester City. Il classe '99 arriverà a Milano a titolo temporaneo.

Questa l'apertura odierna del quotidiano spagnolo: