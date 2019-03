AS durissimo: "Il Cholismo è morto. Griezmann, quale Pallone d'Oro?"

AS mette sotto accusa Diego Pablo Simeone. "Il Cholismo è morto e il peggio è che questa stagione proseguirà senza obiettivi. Vergognosa l'eliminazione contro la Juventus. Non ci sono scuse: l'Atletico esce dalla Champions per demeriti propri, dopo la peggior partita degli ultimi anni in cui c'è stato Simeone. Scomparse le stelle, su tutte Griezmann e ora è chiaro perché non gli abbiano dato il Pallone d'Oro".