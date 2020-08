AS e la clamorosa richiesta di Messi al Barcellona: "Addio tramite burofax"

AS di questa mattina apre in prima pagina con la clamorosa notizia legata a Lionel Messi e alla sua volontà di lasciare il Barcellona nel corso della prossima sessione di calciomercato: "Addio tramite burofax". L'argentino ha comunicato al club che pretende di lasciare la società in formula grautita, ma la società gli ha risposto di volerlo trattenere e che non lascerà partire per meno di 222 milioni di euro.