As - Il Barcellona non aumenterà l'offerta per Depay nonostante l'inserimento della Juventus

vedi letture

Il presidente del Barcellona, Joan Laporta, aveva annunciato un nuovo acquisto per questa settimana, ma siamo ormai a venerdì e non abbiamo nessuna notizia al riguardo. L'indiziato era Memphis Depay, ma evidentemente l'inserimento della Juventus (che per Mundo Deportivo offrirebbe tre milioni d'ingaggio in più rispetto ai blaugrana) potrebbe aver cambiato le carte in tavola. Tuttavia, secondo AS, dalla Catalogna non hanno alcuna intenzione di aumentare la proposta di stipendio avanzata all'attaccante olandese. Ispirato alla 'dottrina Cruyff', Laporta è stato chiaro: "Chi esita ad accettare il Barcellona non ci serve".