AS - Il PSG riscatterà Icardi. E non rinnoverà il contratto di Cavani

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Importanti novità dalla Spagna: secondo il quotidiano spagnolo As, il Paris Saint-Germain s'è praticamente già convinto in merito al riscatto di Mauro Icardi, cinque gol nelle sue prime sei apparizioni con la maglia del club parigino.

Acquistato dall'Inter nell'ultima finestra di calciomercato con la formula del prestito con diritto di riscatto fissato a 70 milioni di euro, l'attaccante argentino per il giornale madrileno a fine stagione diventerà tutto di proprietà del PSG, che al contempo non è intenzionato il contratto di Edinson Cavani: classe '87, il bomber uruguagio ha un accordo che scadrà a fine stagione.