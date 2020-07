AS: "Lautaro resterà un altro anno all'Inter prima di passare al Barcellona"

vedi letture

Lautaro Martinez si allontana dal Barcellona. L'attaccante argentino, secondo quanto riportato da As, ​​avrebbe accettato di giocare un altro anno con l'Inter, firmando però una sorta di precontratto con lo stesso Barça, dove si trasferirebbe nell'estate prossima. Fonti vicine al calciatore avrebbero confermato questa notizia: il Toro ha rifiutato altre proposte perché il suo unico desiderio è di vestire la maglia blaugrana. Lautaro è grato al Barcellona per gli sforzi che sta compiendo pur di arrivare alla firma ma è consapevole anche che l'Inter non accetterà contropartite. A questo punto, sembra inevitabile che resti in nerazzurro.