AS - Napoli, Mendes stasera a Dimaro. Due strade possibili per James

Sono ore di attesa per l'arrivo di Jorge Mendes a Dimaro, sede del ritiro del Napoli. L'agente di James Rodriguez, si legge, arriverà in queste ore a Milano per poi spostarsi in serata a Dimaro dove ad attenderlo ci sarà Aurelio De Laurentiis. Il diez colombiano ha già dato il proprio ok alla destinazione azzurra, ma per chiudere l'operazione serve lavorare sulla proposta per il Real Madrid. I Blancos non accetteranno il prestito con diritto di riscatto che era nelle idee del Napoli, per questo le strade percorribili sono due: acquisto a titolo definitivo o prestito con obbligo di riscatto.

Prima di salire a Dimaro, spiega As, è possibile che lo stesso Jorge Mendes si veda con la dirigenza del Milan per cercare di risolvere la questione André Silva dopo la fumata nera col Monaco delle scorse ore.