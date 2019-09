© foto di Daniele Buffa/Image Sport

AS, giornale sportivo spagnolo con base a Madrid, racconta la Juventus in vista della gara di domani contro l'Atletico Madrid. "Il Sarrismo non vive il suo miglior momento", titola il giornale nelle pagine interne. La Juventus sta facendo le prove, i cambi sono evidenti: Allegri era più versatile, Sarri è integralista della difesa a quattro. Un cambio brusco e la linea arretrata è quella che soffre maggiormente. Un processo che vede un De Ligt disorientato ma che non preoccupa tecnico e club.