Asso di Bastoni. Stavolta l'Inter ha fatto bingo

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

17 anni di differenza non si sono visti affatto: contro il temibile Rodrigo Palacio, giocatore dalle caratteristiche molto insidiose per un centrale granitico come Alessandro Bastoni, il giovane difensore lombardo ha mostrato tutto il meglio del suo repertorio. Agilità, nonostante un fisico che supera il metro e davanti, capacità di usare il corpo e grande senso della posizione: è facile dire che l'Inter ha fatto centro, tesserandolo con grande anticipo dall'Atalanta quando il giovane difensore non aveva nemmeno assaporato la Serie A. Il grave infortunio al menisco ha solo reso più forte l'ex orobico, che ha guardato da spettatore l'Europeo Under 19 perso in finale dall'Italia ma che ha saputo mettersi a disposizione nel modo migliore del Parma, che ha avuto ben presto bisogno di lui. Ad oggi è l'unico classe 1999 a giocare titolare in Serie A e non certo per una voglia di valorizzare il suo cartellino da parte del Parma, che lo ha avuto in prestito secco. Tutti i minuti in campo di Bastoni sono merito suo, sono frutto di lavoro e di qualità che è impossibile non riconoscergli. E anche Mancini, che ha dimostrato di essere molto attento al calcio di provincia, presto sarà chiamato a dargli una opportunità.