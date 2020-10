Atletico Svincolati, 5 occasioni a costo zero. Gli esterni: da Asamoah a Kagawa

10 ottobre, ovvero cinque giorni dopo la fine del mercato, e non mancano le occasioni e i nomi importanti ancora senza un contratto. Tanti calciatori svincolati, in tutto il Mondo. Il problema delle liste per la Serie A di fatto ha limitato anche scommesse e innesti più azzardati. Ma per chi dovesse riparare, in Italia e non soltanto, non mancano le occasioni e questi sono 5 nomi per reparto nello speciale di Tuttomercatoweb.com.

Gli esterni

Kwadwo Asamoah Il ghanese ha ufficialmente rescisso dall'Inter. Soddisfazioni più sul campo che in bacheca in nerazzurro, ha una lunghissima militanza nel calcio italiano dove vorrebbe restare. Ma ci sono anche sirene dall'estero.

Romulo Tra i jolly per antonomasia del calcio italiano, nell'ultima stagione ha giocato al Brescia senza però riuscire a salvare le Rondinelle. Ala, terzino, interno, mediano, sa far tutto. Nazionale italiano in passato.

Ibrahim Afellay Più trequartista che ala, ha abbassato e allargato il baricentro col passare degli anni. Ora ne ha trentaquattgro e nell'ultima stagione ha giocato al PSV Eindhoven, il club che lo aveva lanciato.

Shinji Kagawa L'addio a Saragozza prima del gong del mercato. Il centrocampista, esterno e trequartista di Kobe è pronto per una nuova avventura. Grande esperienza in carriera tra Cerezo Osaka, Borussia Dortmund, Besiktas, ancora in giallonero e poi in Spagna, ha giocato ben 97 gare con 31 gol col suo Giappone.

Markel Susaeta Una vita all'Athletic, ben quindici anni, prima di prendere un aereo per volare lontano. Scelta di vita: il basco ha giocato nell'ultimo anno tra Gamba Osaka, Giappone, e Melbourne City, Australia. In attesa della prossima tappa a soli trentadue anni.