Atletico Svincolati, 5 occasioni a costo zero. I centrocampisti: da Guarin a Iturraspe

10 ottobre, ovvero cinque giorni dopo la fine del mercato, e non mancano le occasioni e i nomi importanti ancora senza un contratto. Tanti calciatori svincolati, in tutto il Mondo. Il problema delle liste per la Serie A di fatto ha limitato anche scommesse e innesti più azzardati. Ma per chi dovesse riparare, in Italia e non soltanto, non mancano le occasioni e questi sono 5 nomi per reparto nello speciale di Tuttomercatoweb.com.

I centrocampisti centrali

Fredy Guarin Il colombiano è senza squadra. Trentaquattro anni, il jolly di mediana di Puerto Boyaca è senza dubbio una delle star tra gli svincolati. Esperienza luci e ombre al Porto dopo tre anni in Cina, in Italia ha fatto faville all'Inter.

Andrea Bertolacci Classe '91 da Roma, è reduce dalla stagione alla Sampdoria. Roma, Lecce, Genoa, Milan e poi i blucerchiati, anche cinque presenze in azzurro. Aspetta una chiamata dalla Serie A.

Ander Iturraspe Icona del calcio basco, una vita a difendere la mediana dell'Athletic Club di Bilbao, non è riuscito a salvare l'Espanyol nell'ultima stagione. Potrebbe provare un'esperienza all'estero.

Carlos Sanchez A Firenze ha lasciato poche tracce, dal 2018 giocava in Inghilterra con la maglia del West Ham. Ben ottantotto presenze con la nazionale colombiana, ha già giocato in Uruguay, Francia, Cile, Spagna, Italia e Inghilterra.

Pajtim Kasami Il ventottenne di Andelfingen, in Italia nelle giovanili della Lazio e poi tra i big al Palermo, ha girato a lungo prima di tornare in Svizzera al Sion. Tre anni, si è liberato in estate.