Atletico Svincolati, 5 occasioni a costo zero. I terzini: da Clyne a Schelotto

10 ottobre, ovvero cinque giorni dopo la fine del mercato, e non mancano le occasioni e i nomi importanti ancora senza un contratto. Tanti calciatori svincolati, in tutto il Mondo. Il problema delle liste per la Serie A di fatto ha limitato anche scommesse e innesti più azzardati. Ma per chi dovesse riparare, in Italia e non soltanto, non mancano le occasioni e questi sono 5 nomi per reparto nello speciale di Tuttomercatoweb.com.

I terzini

Nathaniel Clyne Il ventinovenne di Londra ha sempre giocato in patria: Crystal Palace, Liverpool, Bournemouth. Lì potrebbe restare, per tentare di scordare l'ultima stagione che lo ha visto sempre ai box. Non gioca dal maggio 2019.

Gael Clichy L'ultimo giro di valzer per il trentacinquenne di Tolosa. Una vita in Premier, otto anni all'Arsenal e sei al Manchester City, ha giocato ben tre stagioni al Basaksehir di Istanbul. Adesso un'ultima volta.

Ezequiel Schelotto Dopo l'avventura non fortunata al Brighton in Inghilterra, il Galgo, trentuno anni, ci riprova. Esterno destro a tutta fascia, non solo terzino, è a caccia dell'occasione giusta.

Antonio Valencia Uno dei giocatori più veloci di sempre è tornato in patria la scorsa estate. Nel 2019 addio Inghilterra per giocare un anno a Quito. Potrà tornare in Europa? Attende una chiamata, a trentacinque anni, prima di chiudere.

Haitam Aleesami Il nazionale norvegese aspetta una chiamata. L'esperienza all'Amiens è stata condita di alti e bassi, al Palermo in tre anni ha mostrato le sue qualità. Ventinove anni, da Oslo, occasione per la fascia mancina.