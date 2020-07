Atletico Svincolati, 5 occasioni a costo zero. I terzini: da Clyne a Zabaleta

vedi letture

Una lunga lista di giocatori e pure di campioni senza contratto. Due luglio, ovvero un giorno dopo quello che doveva essere l'inizio ufficiale del calciomercato (in Italia, altrove è partito, come in Francia), due giorni dopo la data che avrebbe dovuto segnare la fine delle stagioni sportive. Alcune leghe, vedi la Ligue 1, ma anche Jupiler League belga ed Eredivisie olandese, hanno chiuso i battenti anzitempo e altrove molti accordi non sono stati prorogati. Sicché in Europa e non solo, fioccano i nomi di calciatori ora senza contratto. Da Edinson Cavani in poi, Tuttomercatoweb.com ha scelto 5 nomi per ruolo.

I terzini

Nessun minuto giocato in questa stagione dei record, Nathaniel Clyne lascia il Liverpool da comparsa ma resta, a ventinove anni, un giocatore che ha comunque un'esperienza importante ad alto livello. Una stagione da infortunato per la rottura del crociato nell'estate del 2019, adesso ha l'opportunità di essere una ghiotta occasione a parametro zero. Così come Yuto Nagatomo, che ha lasciato il Galatasaray tra le lacrime ma è pronto ad andare in Qatar da Vitor Baia. Ha salutato Cagliari non senza polemiche Fabrizio Cacciatore che ora aspetta una chiamata sempre dalla Serie A. Addio dopo anni al Fenerbahce per il cileno Mauricio Isla: lo aspetta il Boca Juniors e in Argentina riempie già le prime pagine. A proposito del paese Albiceleste: è rimasto senza contratto e squadra una leggenda del calcio argentino, libero ora dal West Ham, come Pablo Zabaleta. In cerca dell'ultima avventura. Magari in Italia?