Atletico Svincolati, 5 occasioni a costo zero. I trequartisti: da Gotze a Gomes

Una lunga lista di giocatori e pure di campioni senza contratto. Due luglio, ovvero un giorno dopo quello che doveva essere l'inizio ufficiale del calciomercato (in Italia, altrove è partito, come in Francia), due giorni dopo la data che avrebbe dovuto segnare la fine delle stagioni sportive. Alcune leghe, vedi la Ligue 1, ma anche Jupiler League belga ed Eredivisie olandese, hanno chiuso i battenti anzitempo e altrove molti accordi non sono stati prorogati. Sicché in Europa e non solo, fioccano i nomi di calciatori ora senza contratto. Da Edinson Cavani in poi, Tuttomercatoweb.com ha scelto 5 nomi per ruolo.

I trequartisti

E' il reparto dove il talento medio è più alto. Mario Gotze è certamente l'uomo copertina: 63 presenze con la Germania, stella del Borussia Dortmund, la parabola discendente lo ha portato a diventare uno dei migliori parametri zero a livello mondiale. In Germania ma anche in Italia non mancano le squadre sulle sue tracce. Interessante la storia di Adil Aouchiche: anche Kylian Mbappé ha provato a convincerlo a rinnovare. Lui si è fatto vedere anche a Saint-Etienne per cercare un accordo, è stato proposto alla Fiorentina ma per adesso è ufficialmente senza squadra. Tra i giovani, è il migliore insieme ad Angel Gomes, liberatosi dal Manchester United e seguito da Chelsea e Roma tra le altre. Tra i senatori c'è anche Samir Nasri, stella del calcio francese di recente gira-Europa e reduce dall'avventura all'Anderlchet. Libero da contratto anche Nico Gaitan, trentaduenne argentino ex Benfica e Atletico Madrid, che a gennaio è andato al Lille senza però riuscire a imporsi.