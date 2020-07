Atletico Svincolati, 5 occasioni a costo zero. Le punte: da Cavani a Sturridge

Una lunga lista di giocatori e pure di campioni senza contratto. Due luglio, ovvero un giorno dopo quello che doveva essere l'inizio ufficiale del calciomercato (in Italia, altrove è partito, come in Francia), due giorni dopo la data che avrebbe dovuto segnare la fine delle stagioni sportive. Alcune leghe, vedi la Ligue 1, ma anche Jupiler League belga ed Eredivisie olandese, hanno chiuso i battenti anzitempo e altrove molti accordi non sono stati prorogati. Sicché in Europa e non solo, fioccano i nomi di calciatori ora senza contratto. Da Edinson Cavani in poi, Tuttomercatoweb.com ha scelto 5 nomi per ruolo.

Le punte

Edinson Cavani non ha un contratto con una squadra di calcio professionistica. Una notizia certamente clamorosa ma frutto della decisione del Matador di non rinnovare con il Paris Saint-Germain e, viceversa, del PSG di non considerarlo una star alla stregua di Neymar e Kylian Mbappé. L'Inter ci ha provato, le voci da Madrid dicono però che il suo futuro sarà all'Atletico alla corte del Cholo Simeone. E' sicuramente la stella degli svincolati nel mondo, tra i colleghi non mancano però nomi importanti: si è liberato dal Fenerbahce in Turchia, a trentadue anni, Max Kruse. Ben 14 presenze e 4 gol in carriera con la Germania, la seconda punta di Reinbek, scuola Werder Brema, è un'occasione di grande esperienza. Dopo l'avventura sempre in Turchia, ma al Trabzonspor, è libero l'inglese Daniel Sturridge, idea del Benevento. Senza squadra pure Enner Valencia. Stella di West Ham ed Everton in Premier League, è reduce da tre anni in Messico al Tigres. Ora il trentenne cerca una nuova avventura come un altro ex Toffees come Oumar Niasse: il trentenne di Dakar ha lasciato due giorni fa Liverpool. E ora aspetta una chiamata.