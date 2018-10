Attacchi flop d'Europa: Betis a sorpresa. E il Frosinone non risale

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

In Italia il Frosinone, nonostante i miglioramenti delle ultime giornate, continua ad essere l'attacco più sterile dell'intero campionato. Poco meglio dei ciociari hanno fatto Cardiff e Huddersfield in Inghilterra a quota 4. In Spagna sorprende il Betis, che nonostante un talento invidiabile in attacco resta fermo a 5 gol in 8 partite. Il Ligue 1 il Reims è a quota 4 reti, mentre in Bundes va in scena il singolare caso Mainz. Che è sia la miglior difesa che il peggior attacco del campionato.

Serie A Frosinone, 3 gol in 8 partite

Premier League Cardiff e Huddersfield, 4 gol in 8 partite

Liga Betis Siviglia, 5 gol in 8 partite

Ligue 1 Reims, 4 gol in 9 partite

Bundesliga Mainz, 4 gol in 7 partite