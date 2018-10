Attacchi flop d'Europa: tre grandi cadono in Liga. Frosinone da incubo

© foto di J.M.Colomo

Un gol in sette partite. Lo sprofondo del Frosinone è raccontato anche da un attacco in crisi totale. E' dei frusinati il peggiore in assoluto delle grandi leghe d'Europa mentre è clamoroso in dato spagnolo: il Villarreal ha la miglior difesa (con l'Atletico) ma sempre il peggior attacco. Malissimo anche Betis e Valencia, lo stesso vale per lo Schalke 04 in crisi, nonostante l'ultima e prima vittoria in Bundesliga, in Germania.

Serie A Frosinone, 1 gol in 7 partite

Premier League Huddersfield, 3 gol in 7 partite

Liga Betis Siviglia, Villarreal, Valencia, 5 gol in 7 partite

Ligue 1 Reims, 4 gol in 8 partite

Bundesliga Schalke 04, 3 gol in 9 partite