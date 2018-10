Attacchi top d'Europa: guidano solo e soltanto le capoliste

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Sono tutti delle capoliste i migliori attacchi dei cinque grandi campionati d'Europa. La Juventus guida in Serie A, poi nessuna rivelazione ma solo conferme. Stupisce semmai l'assenza del Bayern Monaco in Bundesliga, il BVB segna e guida il campionato così come lo fa, da miglior attacco d'Europa, il PSG in Ligue 1.

Serie A Juventus, 16 gol in 7 partite

Premier League Manchester City, 21 gol in 7 partite

Liga Barcellona, 18 gol in 7 partite

Ligue 1 Paris Saint-Germain, 27 gol in 8 partite

Bundesliga Borussia Dortmund, 19 gol in 6 partite