Attacchi top d'Europa: PSG a valanga. In Bundes comanda il Dortmund

© foto di J.M.Colomo

In Italia Napoli e Juventus guidano la classifica delle reti segnate, entrambe a quota 26 gol in 12 partite per una media di oltre 2 ogni 90 minuti. Il Inghilterra il City è la solita macchina da gol con una media di 3 a partita, proprio come il Borussia Dortmund in Bundes. Ancora meglio ha fatto il PSG che in 13 partite ha segnato la bellezza di 45 reti, mentre il Barcellona guida la classifica della Liga con 34 gol fatti.

Serie A - Juventus e Napoli, 26 gol fatti in 12 partite

Premier League - Manchester City, 36 gol fatti in 12 partite

Liga - Barcellona, 34 gol fatti in 12 partite

Ligue 1 - PSG, 45 gol fatti in 13 partite

Bundesliga - Borussia Dortmund, 33 gol fatti in 11 partite