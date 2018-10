Attacchi top d'Europa: PSG a valanga. Juve bene, eccezione Barça

© foto di Imago/Image Sport

Quattro capoliste dei cinque principali campionati europei guidano anche le 'classifiche' dei migliori attacchi del continente. E così in Serie A, come da attese, è la Juventus ad aver segnato il maggior numero di gol. In Premier il City (che però condivide il primo posto generale con Chelsea e Liverpool), in Bundes il Borussia Dortmund e, chiaramente, il PSG in Ligue 1. L'unica eccezione riguarda il Barcellona, attualmente al secondo posto generale ma in testa per quanto riguarda il numero di gol segnati.

Serie A Juventus, 18 gol in 8 partite

Premier League Manchester City, 21 gol in 8 partite

Liga Barcellona, 19 gol in 8 partite

Ligue 1 PSG, 32 gol in 9 partite

Bundesliga Borussia Dortmund, 23 gol in 7 partite