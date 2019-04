Avanti con Allegri. Ma i rumors sulla panchina della Juve non mancano

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

"Andremo avanti con lui". "Resto qui". Andrea Agnelli e Massimiliano Allegri, voci in sintonia. Così il valzer dopo la tragedia sportiva dello Stadium sembra già alle ultime note. Il de profundis sull'Europa, sogni spezzati, lacrime versate, sì. Però in sottofondo le voci non s'arrestano, non si spengono. Chiudere il capitolo oggi, con uno Scudetto ancora da conquistare, sarebbe certamente controproducente. Titolare sugli addii, da parte dei protagonisti, pure. E in fondo sia Presidente che Allenatore hanno ammesso voglia e idee di proseguire il percorso uniti. Però. Però ci sono sempre i però nella vita, nel calcio, nel mercato. Anche in quello dei tecnici e allora i rumors inglesi, ma rimbalzati già nella serata di ieri a Torino, sui contatti con Antonio Conte, sono materiale su cui lavorare. Chiaro, in mezzo ci sarebbe da convincere a cambiare rotta proprio Agnelli, sul ritorno di Conte, a differenza di quanto potrebbero pensare gli uomini mercato del club. Poi gli altri: Didier Deschamps è suggerito, consigliato, alle alte sfere della Juventus. Pep Guardiola un grande sogno, ora irrealizzabile a meno che col Manchester City non incappi nel doppio tracollo Premier-Champions e allora lo stesso potrebbe valere per Jurgen Klopp col Liverpool. In fondo si sta liberando tanto, dal Bayern Monaco al Paris Saint-Germain, a grandissimi livelli, sicché in molti sono ancora coi piedi sui blocchi e pronti a scattare. Pure in direzione Torino. Quelle di ieri non sembravano solo dichiarazioni di facciata ma di profonda convinzione, da parte di Allegri in primis ma anche di Agnelli che l'ha detto e ribadito. "Avanti con lui". Però le voci ci sono, innegabili, presenti.