Ballon d'Or Dream Team, gli attaccanti: Cruyff secondo per 14 punti, Van Basten quarto

Messi, Ronaldo il Fenomeno, Cristian Ronaldo. E' questo il tridente d'attacco che France Football ha inserito nel Dream Team stilato ieri. Nella giornata di oggi il settimanale ha reso note le classifica per ogni singolo reparto. Per quanto riguarda il ruolo di esterno destro, Messi ha prevalso su Garrincha mentre Luis Figo si è piazzato al quarto posto. Sesta piazza invece per l'ex interista Eto'o mentre David Beckham è arrivato settimo. Lotta serrata per il centravanti con Ronaldo che ha vinto su Johan Cruyff di soli 14 voti. Quarto posto per Marco Van Basten mentre George Weah si è classificato settimo. A sinistra invece Cristiano Ronaldo ha battuto Ronaldinho e Thierry Henry, rispettivamente secondo e terzo. Fuori dal posto invece per 22 punti Rummenigge.

Attaccanti destri

1) Lionel Messi 792 punti

2) Garrincha 393

3) George Best 248

4) Luis Figo 176

5) Jairzinho 134

6) Samuel Eto’o 124

7) David Beckham 105

8) Arjen Robben 99

9) Stanley Matthews 95

10) Kevin Keegan 58

Centravanti

1) Ronaldo 576

2) Johan Cruyff 562

3) Eusebio 275

4) Marco Van Basten 264

5) Gerd Muller 216

6) Romario 140

7) George Weah 111

8) Dennis Bergkamp 36

9) Sandor Kocsis 27

10) Kenny Dalglish 17

Attaccanti sinistri

1) Cristiano Ronaldo 730

2) Ronaldinho 512

3) Thierry Henry 232

4) Karl-Heinz Rummenigge 210

5) Rivaldo 168

6) Roberto Rivelino 126

7) Hristo Stoitchkov 86

8) Ryan Giggs 80

9) Oleg Blokhine 73

10) Dragan Dzajic 7