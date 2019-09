© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Benvenuti in Italia. L'approfondimento odierno di TuttoMercatoWeb sui giocatori che sono approdati in Serie A dall'estero in questa lunga estate di calciomercato. Una classifica variegata ed eterogenea, composta da 50 giocatori, più o meno forti, più o meno decisivi. Chi ha fatto l'affare? C'è spazio per ogni interpretazione, col campo che come sempre sarà giudice ultimo e supremo.

Si inizia subito, alle 13.30, con i giocatori classificati fra il 50° ed il 46° posto, quindi a salire 5 nuove posizioni ogni 30 minuti dalle 13.45 in poi.