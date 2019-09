Benvenuti in Italia - Top 50 di chi arriva. Al quinto posto c'è Lozano

Hirving Lozano - Dal PSV Eindhoven al Napoli - Titolo definitivo

Aurelio De Laurentiis ha mantenuto la promessa. Dopo Manolas, Elmas, Di Lorenzo e le conferme di tutti i big, il numero uno dei partenopei ha inseguito e corteggiato a lungo Icardi, James Rodriguez e Lozano. Voleva il colpo da 90, e alla fine è arrivato il messicano (insieme a Llorente), che va a rinforzare la batteria degli esterni offensivi, aumentando la qualità della rosa a disposizione di Carlo Ancelotti, in particolare del reparto offensivo.

Una spesa quasi inevitabile, perché le rivali non stanno a guardare e le ultime sessioni erano state piuttosto deludenti. Contratto fino al 2024, è costato circa 38 milioni di euro: una cifra che il ragazzo di Città del Messico ha già dimostrato di valere, entrando subito nel cuore dei tifosi con la rete segnata all'Allianz Stadium contro la Juventus. L'ex tecnico del Milan può schierarlo come esterno alto ma anche come seconda punta: tecnica, dribbling e velocità sono le caratteristiche migliori di Lozano, che avrà il difficile compito di scalare le gerarchie e battere la concorrenza di mostri sacri come Insigne, Mertens e Callejon. In Olanda, il classe 1995 ha segnato 41 reti in 2 stagioni, mentre in patria è un idolo e con la Nazionale ha realizzato 9 reti in 35 presenze. Numeri da campione assoluto, a cui si è aggiunta la benedizione di D10S, Diego Maradona: il Chucky era quello che serviva al Napoli per provare a insidiare la corazzata bianconera e contenere la pressione dell'ambiziosa Inter di Antonio Conte.