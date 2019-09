Benvenuti in Italia - Top 50 di chi arriva: Ribery quarto, ai piedi del podio

Franck Ribery - Dal Bayern Monaco alla Fiorentina - Fine contratto -

© foto di Federico De Luca

Franck Ribery non è soltanto un colpo mediatico, assicurano dalla Fiorentina. Lo ha ribadito di recente anche Joe Barone, braccio destro del patron viola Commisso. Franck Ribery, aggiungiamo, è però sicuramente un colpo mediatico: il francese ha segnato l'estate del calciomercato italiano, ha dato ulteriore entusiasmo a un popolo, quello viola, già in fermento per le recenti vicende societarie. E oggi contende a Cristiano Ronaldo la copertina della nostra Serie A. Perché, prima di CR7, non succedeva da anni che un giocatore da Pallone d'Oro arrivasse in Italia. Di sicuro non a Firenze. E Ribery lo è stato, in tutti i sensi, tanto da essere arrivato a podio nel (lontano?) 2013.

Tutto ciò non toglie che sia anche un colpo tecnico. Le incertezze sull'età, 36 anni, sono fugate da altri numeri. Quelli delle sue presenze nell'ultima stagione: col Bayern Monaco è sceso in campo 38 volte. Tutto, fuorché un giocatore finito. E, per quanto il suo addio rientri in un piano di ringiovanimento abbastanza chiaro, l'intenzione di mettersi ancora in mostra c'è ancora. D'altra parte, in Italia hanno fatto la differenza negli ultimi anni giocatori come Klose o Quagliarella: non siamo un Paese per giovani, anche a livello calcistico. Cosa darà Ribery alla Serie A? Lo vedremo sul campo. Fin qui, è servito alla Fiorentina per mandare un messaggio sulle sue ambizioni future. E qualche consiglio a Chiesa potrà pur sempre fornirlo.