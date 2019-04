Bienvenido de nuevo: D'Aversa scommette su Sierralta e fa bene

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Tralasciando eccessi caratteriali assolutamente da limare, la prima gara casalinga da titolare in Serie A di Francisco Sierralta può essere definita assolutamente positiva e da grandissimo protagonista. Adattato a terzo di difesa da D'Aversa, che sul cileno ha puntato in tempi non sospetti, Sierralta ha dato risposte molto importanti in marcatura su Berenguer e in particolare con la sua abilità aerea, fondamentale nella difesa strenua del punto che si avvicinava nel finale di partita.

Già Nazionale cileno nonostante un solo campionato a buoni livelli, quello scorso, in Serie B, in cui si alternava coi titolari nella difesa crociata, Sierralta ha vissuto un'annata davvero difficile. Non è facile trovare un 21enne costretto a saltare buona parte dell'anno per due gravi infortuni, il secondo arrivato nel momento del fatidico ritorno in campo. Ma Sierralta non ha mollato, ha imparato dai compagni in allenamento e oggi è tornato protagonista per novanta minuti, la prima volta in stagione. Una bella rivincita anche per D'Aversa, che ha scommesso contro di lui già nella sfida contro il Frosinone, perdendo sia puntata che partita, e che oggi invece ha ottenuto le giuste risposte, quelle che si attendeva. Da Sierralta e dalla squadra tutta.

