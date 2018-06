I big dello Sporting CP rescindono, J.Mario avvisa: "Non andate in Italia"

© foto di Federico Gaetano

Joao Mario ha vissuto davvero male l'esperienza all'Inter. Il centrocampista della Nazionale portoghese, rientrato dal prestito al West Ham e già chiarissimo sulla volontà di cambiare nuovamente aria, in conferenza stampa ha parlato dei tre calciatori dello Sporting CP che avrebbero chiesto la rescissione contrattuale: William Carvalho, Bruno Fernandes e Gelson Martins. Ai tre, a domanda diretta, Joao Mario ha sconsigliato tassativamente di trasferirsi in Serie A: "William Carvalho, Fernandes e Gelson in Italia? In Serie A assolutamente no, è fuori discussione. E comunque tutto il gruppo ora è concentrato solo sulla partita contro la Spagna, che è la cosa più importante. È fondamentale per tutti noi".