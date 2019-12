I big match del 2020: Sarri torna al San Paolo il 26 gennaio

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

È stato reso noto poco fa il calendario dei primi cinque turni di Serie A nel 2020, per la precisione gli ultimi del girone di andata e i primi tre del ritorno. Andiamo a dare una occhiata ai big match in programma: alla diciottesima giornata, prima nel 2020, subito un bell'incrocio tra Roma e Torino, ma anche tra Juventus e Cagliari, tuttavia il vero big match arriverà la sera della Befana, con Napoli-Inter (ore 20.45). Passando al turno successivo, Lazio-Napoli verrà giocata sabato alle 18, mentre tre ore più tardi circa ecco Inter-Atalanta (20.45). Stesso orario, ma ventiquattrore dopo, per Roma-Juventus.

Il girone di ritorno vedrà il Napoli ancora impegnato in una sfida insidiosa, visto che al San Paolo arriverà la Fiorentina, mentre la Juventus ospiterà il Parma alle 20.45 di domenica sera. 21° turno ricchissimo di grandi sfide: ancora il Napoli protagonista, nel posticipo di domenica sera, contro la Juventus dell'ex Sarri, al suo primo ritorno al San Paolo dopo l'addio. Alle 18 un infuocatissimo derby di Roma, con i giallorossi formalmente in casa. La terza giornata di ritorno vedrà la Juventus ospitare la Fiorentina all'ora di pranzo, mentre il Napoli visiterà la Sampdoria al Ferraris lunedì sera.

Lunedì 6 gennaio 2020 Ore 15.00 Juventus-Cagliari

Lunedì 6 gennaio 2020 Ore 20.45 Napoli-Inter

Sabato 11 gennaio 2020 Ore 18.00 Lazio-Napoli

Sabato 11 gennaio 2020 Ore 20.45 Inter-Atalanta

Domenica 12 gennaio 2020 Ore 20.45 Roma-Juventus

Sabato 18 gennaio 2020 Ore 20.45 Napoli-Fiorentina

Domenica 19 gennaio 2020 Ore 20.45 Juventus-Parma

Domenica 26 gennaio 2020 Ore 18.00 Roma-Lazio

Domenica 26 gennaio 2020 Ore 20.45 Napoli-Juventus

Domenica 2 febbraio 2020 Ore 12.30 Juventus-Fiorentina