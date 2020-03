I bilanci ai raggi X. Meno plusvalenze e più stipendi, la Lazio di Lotito in rosso per la 4^ volta

La Gazzetta dello Sport, nella sua edizione odierna, ha analizzato i bilanci delle 20 squadre della Serie A 2018-2019. Dalla macro-analisi del quadro complessivo emerge un debito che sfiora i 2,5 miliardi, ma il quotidiano ha studiato nel dettaglio anche i singoli bilanci delle società che hanno preso parte allo scorso campionato.

Il bilancio della Lazio - Per la quarta volta nei suoi 15 anni di gestione, il presidente Lotito ha dovuto fare i conti con un bilancio in rosso. I -13,2 milioni della scorsa stagione sono giustificabili con le minori plusvalenze sul mercato rispetto all’anno prima (26 milioni contro 63,7 milioni) e con l’aumento degli stipendi (da 80,1 a 85,6). Anche i debiti con banche e istituti di factoring per l’anticipo dei diritti tv sono saliti, arrivando a 60 milioni. A questi, si legge, sono da aggiungere 5,3 milioni per servizi di vigilanza e manutenzione resi da società di proprietà di Lotito. In ottica futura la situazione sembra in miglioramento, con l’ultima estate che ha registrato plusvalenze per 18 milioni e risparmi di stipendi per 6 milioni.