I bilanci ai raggi X. Rosso record per il Milan: -146 milioni per colpa di costi e stipendi

La Gazzetta dello Sport, nella sua edizione odierna, ha analizzato i bilanci delle 20 squadre della Serie A 2018-2019. Dalla macro-analisi del quadro complessivo emerge un debito che sfiora i 2,5 miliardi, ma il quotidiano ha studiato nel dettaglio anche i singoli bilanci delle società che hanno preso parte allo scorso campionato.

Il bilancio del Milan - Il 2018-2019 rossonero ha segnto un nuovo record, in fatto di rosso di bilancio (dopo i -126 del 2017-2018): -146 milioni di euro. Una gestione sballata i cui costi superano di circa 160 milioni i ricavi specifici. E anche le plusvalenze, solo 12,2 milioni, non arrivano in soccorso. In questo quadro un peso specifico importante ce l’hanno gli stipendi, ora a 184,8 milioni dopo l’ultima crescita di circa 30. Bene la tenuta patrimoniale, con Elliott che ha immesso capitale per 345 milioni di euro.