I bilanci ai raggi X. Sampdoria con i conti in regola grazie alle cessioni eccellenti

La Gazzetta dello Sport, nella sua edizione odierna, ha analizzato i bilanci delle 20 squadre della Serie A 2018-2019. Dalla macro-analisi del quadro complessivo emerge un debito che sfiora i 2,5 miliardi, ma il quotidiano ha studiato nel dettaglio anche i singoli bilanci delle società che hanno preso parte allo scorso campionato.

Il bilancio della Sampdoria - La società ligure ha i conti a posto: dopo il +3,2 del 2016, +9,3 del 2017 e +12,1 del 2018, anche l’ultimo bilancio chiuderà in positivo grazie alle cessioni estive di Praet e Andersen. Anche in ottica futura la strada da percorrere è questa, anche se l’innalzamento di stipendi e ammortamenti ha diminuito il margine di movimento. Nel conteggio relativo all’appetibilità del club in caso di cessione, sono da considerare anche gli investimenti fatti per Bogliasco e la residenza dell’Academy.