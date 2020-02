Bild - Clamoroso Milan: vicino Rangnick per l'estate. Sarà allenatore e ds

© foto di PhotoViews

Dopo le prime voci delle scorse settimane, il nome di Ralf Rangnick torna ad essere accostato con forza al Milan del futuro. La notizia di giornata arriva dalla Bild che spiega nel dettaglio come l'ex allenatore del Lipsia e attuale Direttore Tecnico della Red Bull in Brasile e negli Stati Uniti sia vicinissimo all'accordo con i rossoneri per la prossima stagione (mancherebbe addirittura solo la firma, anche se in Germania assicurano che la Red Bull non sia ancora stata avvertita).

Ciò che sorprende, oltre alle tempistiche della notizia, è il ruolo che Rangnick andrebbe a ricoprire nel Milan: la Bild infatti parla espressamente di un doppio incarico da allenatore e direttore sportivo, una sorta di manager in pieno stile Premier League.