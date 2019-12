Bild - Juve e Napoli, occasione Haaland. Si può prendere con 20 mln

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Arriva dalle pagine della BILD una clamorosa indiscrezione che potrebbe cambiare il volto e il futuro del mercato attorno al nome di Erling Haaland, attaccante rivelazione del Salisburgo e attuale capocannoniere della Champions League.

Mistero clausola rescissoria - Stando a quanto riportato dal quotidiano tedesco, infatti, il talento classe 2000 avrebbe all'interno del suo contratto con il club austriaco di proprietà della Red Bull una clausola rescissoria da soli 20 milioni di euro utilizzabile solo per la prossima finestra invernale di mercato. Una cifra, questa, nettamente inferiore alle valutazioni emerse per il norvegese nelle ultime settimane, che sono arrivate a toccare i 100 milioni di euro.

Parte la caccia? - Una rivelazione, questa, non da poco perché potrebbe cambiare gli orizzonti di mercato di tutte le società accostate recentemente al colosso del Salisburgo (Juventus, Napoli, Dortmund e Bayern Monaco solo per citarne alcune). Con una clausola rescissoria di questo tipo a gennaio partirebbe la caccia al giocatore, con il club austriaco che rischia di perdere il suo elementi di spicco per pochi milioni di euro.