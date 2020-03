Bild: "Rangnick-Milan: il tedesco porterà il suo staff. Nessuno spazio per Boban e Maldini"

"Vortici di tempesta a causa di Rangnick". È questo uno dei titoli odierni di Sport Bild, che in queste ore si concentra sul possibile futuro al Milan dell'attuale direttore dell'area calcio della Red Bull. Ralf Rangnick, tecnico di 61 anni, avrebbe già allertato il suo staff di collaboratori da portare a Milano in estate: toccherà infatti proprio a lui, secondo il quotidiano tedesco, rifondare i rossoneri con un ruolo di manager all'inglese che non prevede alcuno spazio per i dirigenti Boban e Maldini.