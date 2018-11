I bomber della Bundesliga: sorpresa Jovic, ma Reus e Lewandowski ci sono

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Dopo undici giornate di Bundesliga, la classifica dei marcatori è guidata da una grande sorpresa. Il bomber numero uno infatti è Luka Jovic, giovanissimo attaccante del Francoforte classe 1997 che ha già messo a segno 9 reti, una in più del compagno di squadra Haller che lo segue subito dietro in questa classifica che a quota 8 gol vede una grande bagarre: insieme ad Haller infatti ci sono anche Plea, che sta facendo benissimo con il Borussia M'Gladbach e i due bomber del Borussia Dortmund capolista Marco Reus e quel Paco Alcacer che tutto ciò che tocca fa diventare oro. Ha segnato 'solo' sette reti fino ad ora invece Robert Lewandowski, re dei bomber del campionato tedesco delle ultime stagioni ma un po' dietro in questo inizio di campionato e immagine vivente di un Bayern che non riesce a decollare e ha ben sette punti di svantaggio dal Dortmund.

Il polacco è in compagnia di Thorgan Hazard, altra stellina di un M'Gladbach secondo in classifica e Finnbogason dell'Augsburg. A quota sei gol infine troviamo Timo Werner, un po' indietro rispetto alla scorsa stagione e ben accompagnato da Duda dell'Hertha Berlino, Nelson dell'Hoffenheim e Poulsen del Lipsia che occupano le prime dieci posizioni di questa classifica marcatori piena di sorpresa. Uno dei dati che salta più all'occhio è la mancanza di giocatori del Bayern: tolto Lewandowski, che come detto è a due reti da Jovic primo, per trovare un giocatore di Kovac dobbiamo scendere fino a Robben che ha appena messo a segno tre reti come James Rodriguez mentre è a quota due Thomas Muller. Hanno deluso fino ad ora anche Kevin Volland del Leverkusen e Mario Gomez, entrambi a segno solo tre volte e Bobby Wood, grande protagonista della classifica marcatori della scorsa stagione ma presente con appena due reti.

CLASSIFICA MARCATORI BUNDESLIGA:

Jovic 9 (Francoforte)

Haller 8 (Francoforte)

Plea 8 (M'Gladbach)

Reus 8 (Dortmund)

Alcacer 8 (Dortmund)

Hazard 7 (M'Gladbach)

Lewandowski 7 (Bayern)

Finnbogason 7 (Augsburg)

Werner 6 (Lipsia)

Duda 6 (Hertha)

Nelson 6 (Hoffenheim)

Poulsen 6 (Lipsia)