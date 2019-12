Buffon contro la Samp? Sarri: "Vediamo, ma Szczesny ha dolore"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Contro la Sampdoria, probabilmente, toccherà ancora una volta a Gigi Buffon difendere la porta della Juventus. In conferenza stampa il tecnico bianconero Maurizio Sarri ha così risposto ad una domanda sulle condizioni di Szczesny: "Probabilmente sarà out, ma non ho ancora certezze. Ha una piccola elongazione al muscolo pettorale, ieri aveva dolore ma devo vedere oggi come sta...".