Bundes, il 6° turno - Bayern e Dortmund inseguono il Lipsia

La vittoria dell'Eintracht ha aperto la 6^ giornata di Bundesliga. La squadra di Hutter si è imposta contro la neopromossa Union Berlino (alla terza sconfitta consecutiva) per 2-1. La squadra di Francoforte si porta a 10 punti, agganciando un filotto di cinque squadre, ad una sola lunghezza dal Bayern secondo e tre punti dal Lipsia capolista.

Bayern e Dortmund, gare da non fallire. Il Lipsia resta la prima della Bundesliga, ma è chiaro che le inseguitrici faranno di tutto per portare a casa tre punti e sperare che proprio la squadra di Nagelsmann possa incappare in un passo falso. Avversario pienamente abbordabile per il Bayern, impegnato in trasferta contro il Paderborn fanalino di coda e fermo ad un solo punto in classifica. Match accessibile anche per il Borussia Dortmund, che invece sarà di scena tra le mura amiche contro un Werder Brema che al momento ha collezionato due vittorie e tre pareggi nelle prime cinque giornate.

Lipsia, prova del nove. Da dietro proveranno a spingere, ma è ovvio che resta il Lipsia ad avere il destino nelle proprie mani. Alle 15.30 la capolista affronterà lo Schalke 04, con la squadra di Wagner che arriva da tre vittorie consecutive. Interessante, poi, la corsa delle squadre appollaiate a dieci punti: il Friburgo se la vedrà contro il Fortuna Dusseldorf, alla ricerca di punti dopo quattro partite senza vittorie.



Trasferte ostiche. Sempre tra le sei squadre con dieci punti in classifica, due si allontaneranno da casa per match di difficile gestione: il Borussia M'Gladbach andrà di scena alla PreZero Arena contro l'Hoffenheim, mentre il Bayer Leverkusen farà visita all'Augsburg. Il Wolfsburg, poi, giocherà in casa del Mainz, mentre tra le parti basse della classifica ci sarà lo scontro diretto tra Colonia ed Hertha Berlino, rispettivamente tre e quattro punti.