Cagliari-Nainggolan, 500 mila euro per la cosa più bella del mondo

© foto di PhotoViews

"Per Nainggolan sarebbe la cosa più bella del mondo". Così Tommaso Giulini, al termine dell'incontro con Inter, Radja e il suo agente. Una trattativa che sembrava quasi chiusa con la Fiorentina, con molti punti interrogativi: in mattinata i viola erano ancora fiduciosi, ma già dal primissimo pomeriggio la virata era abbastanza netta. Il Cagliari era molto avanti, troppo, sia da un punto di vista sentimentale che economico.

500 MILA EURO - Nainggolan prende 4,5 milioni di euro all'Inter. Il Cagliari ha alzato l'offerta il più possibile perché è l'anno del Centenario, fino a una cifra massima di 3,5 milioni di euro. Ne mancherebbe solo 1, i nerazzurri vogliono contribuire "solamente" per 500 mila. Insomma, ne mancano altrettanti per chiudere il cerchio. Una nottata di riflessione, ma dovendo dare una percentuale - al di là di un Giulini che sembrava tutt'altro che sereno - l'affare si farà all'80%, con il calciatore che si taglierebbe parte dello stipendio pur di tornare in Sardegna.

VIA DALL'INTER A OGNI COSTO - Non è certo una vittoria per i nerazzurri, che fino a qualche giorno fa insistevano con la speranza di arrivare a un esborso tale da evitare minusvalenze (Nainggolan ha rifiutato Galatasaray e Zenit), invece andrà via in prestito secco, aiutando pure il Cagliari. Alla base ci sarebbero i comportamenti del Ninja, più una delicata situazione con lo spogliatoio. Per oliare ulteriormente la trattativa potrebbe essere ridiscussa la cifra dei bonus per Barella, finito in nerazzurro qualche settimana fa.