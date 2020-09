Calcio e Finanza - La Juve ha già esaurito la cassa raccolta con l’aumento di capitale

vedi letture

Approfondimento di 'Calcio e Finanza' dopo la relazione semestrale di Exor che in attesa del Consiglio di Amministrazione del 18 settembre parla di perdite stimate in casa Juventus intorno ai 69 milioni di euro.

Dalla semestrale della holding della famiglia Agnelli/Elkann emerge come la cassa della Juventus, che al 31 dicembre 2019 era pari a 137 milioni di euro, grazie alla liquidità raccolta con l’aumento di capitale da 300 milioni, è scesa al 30 giugno 2020 a soli 6 milioni di euro. Contestualmente l’indebitamento finanziario lordo, che al 31 dicembre 2019 era pari a 464 milioni è sceso al 30 giugno 2020 a 396 milioni, con una flessione di 68 milioni. Parte della cassa potrebbe essere stata impiegata per ridurre il debito, mentre una parte potrebbe essere stata assorbita dalla gestione corrente.