Call me Rocco. Hype e American Dream contagiano Firenze

© foto di Giacomo Morini

Còmmisso o Commìsso? “Call me Rocco, tutti i miei 4500 dipendenti mi chiamano Rocco”. That’s it. Si era presentato così, 2 giorni fa a Firenze, Rocco Commisso. Cravatta viola per l’occasione, sciarpa lanciata al collo e prima (di una lunga serie) intervista ai media locali. Un antipasto che ha effettivamente fatto venire l’appetito, a tifosi e stampa, in vista della conferenza stampa di presentazione di ieri pomeriggio.

Un vero American Dream - Sorriso tatuato dal primo all’ultimo secondo, Commisso si è dapprima raccontato, ha spiegato le sue origini e l’origine della sua simpatia infantile per la Juventus. Per poi passare alle cose serie: “Mi sono avvicinato per la prima volta alla Fiorentina nel 2016. Poi nel 2017. FInalmente dopo 3 anni di corteggiamento ci siamo. Dalla lettera d’intenti al closing siamo stati velocissimi e ora ho chiesto la stessa celerità ai dipendenti del club”. Il tutto narrato un po’ in italiano e molto in inglese per spiegare al meglio i singoli concetti, i dettagli di ogni attesa risposta.

Hype fiorentino - L’attesa e le attese sono altissime, in città. E Commisso, pur facendo capire tanto coi gesti e le espressioni, per il momento preferisce non sbilanciarsi. “Non faccio promesse che non posso mantenere”, è stato il leitmotiv di queste ore. In contrasto con la piazza che, dopo un’annata passata dall’anonimo al quasi drammatico, chiede fin da subito l’Europa. Commisso non ci sta e non ci casca, a certe domande è troppo presto per rispondere. Fin quando però non scappa una confessione, o forse un sogno: “Al momento c'è una sola squadra che domina, io in futuro vorrei offrire un'alternativa in tal senso”. Ambizione anche dettata dall’entusiasmo del momento, ma in fondo chissà.

Chiesa resta. Forse - Inevitabile, ecco la domanda su Chiesa. Per quanto ha capito, il neo presidente viola, di firmato o prefirmato non c’è niente. E quindi, per lui, “Chiesa resta almeno un altro anno”. Non vuole, Commisso, che il suo primo anno sia ricordato come quello dell’addio di Chiesa. Non vuole che “Chiesa sia il suo Baggio”, in chiaro riferimento al suo passaggio dai viola alla Juventus. E dire che proprio quella Juve, con l’Inter, sembra la squadra al momento più vicina al numero 25.

Il bagno di folla - Scortato dai dirigenti di Mediacom e JP Morgan, Commisso ha fatto per la prima volta il suo ingresso sul terreno di gioco del Franchi. Dove ad attenderlo c’erano circa 10mila persone, oltre che il sindaco Nardella e Giancarlo Antognoni, ovvero colui che rappresenterà il filo conduttore fra passato, presente e futuro. “I love Florence”, ha chiosato il magnate statunitense. Che prima di uscire dall’impianto si è lasciato andare anche una lacrima e tanti abbracci coi tifosi. E la sensazione, dopo poche ore dal suo insediamento, è che la voglia e l’entusiasmo saranno fattori importanti e decisivi nel suo percorso in riva all’Arno. Per gli acquisti, il tecnico e i dirigenti ci sarà tempo. Ma per il momento, ai tifosi presenti, sembra bastare (e avanzare) così.