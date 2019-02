Fonte: Dall'inviato al San Paolo

© foto di www.imagephotoagency.it

Risultato finale: Napoli-Zurigo 2-0

La serata dei rilanci. Non poteva essere diversamente, in casa Napoli, vista la vittoria a Zurigo per 3-1. Ancelotti per il ritorno ha lanciato i vari Chiriches, Ounas, Diawara e Verdi, ricevendo risposte tutto sommato positive. Il romeno sarà un'arma in più nella parte finale della stagione, soprattutto vista l'assenza di Albiol causa infortunio, mentre l'algerino ex Bordeaux vuole scrollarsi definitivamente di dosso l'etichetta di oggetto misterioso. E l'ha fatto al meglio, con un assist e la rete del definitivo 2-0. I due ex Bologna hanno fatto bene, soprattutto l'attaccante col gol che ha sbloccato la situazione. E che spedisce al mittente le critiche sulla prima parte di stagione. Ancelotti l'ha difeso a spada tratta, da stasera Verdi ha conquistato anche i tifosi azzurri.