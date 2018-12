© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il piede di Asamoah a salvare su Zielinski, poi il gol nato dalla panchina che di fatto rilancia l'Inter. Perché la rete sull'asse Keita-Vecino-Lautaro regala tre punti d'oro ai nerazzurri dopo il pari col ChievoVerona e l'esclusione di Nainggolan, rimettendo l'Inter in carreggiata per il secondo posto. Chiudendo al contempo, forse definitivamente, la corsa Scudetto con la Juventus a +9 sul Napoli di Ancelotti. La serata di San Siro promuove i cambi di Spalletti, premiato dai tre entrati a gara in corso con l'azione vincente al 91'. Esulta San Siro, al netto di quei pochi (per fortuna) imbecilli che nel 2019 insultano ancora i calciatori avversari per il colore della pelle. Intanto Spalletti può sorridere, per i tre cambi che hanno fatto vivere un sereno Santo Stefano ai propri sostenitori e per il successo di prestigio utile a blindare la posizione Champions.