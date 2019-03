Campionati in Europa: Portogallo, Benfica fermato. E il Porto lo aggancia

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Aggancio in testa alla classifica nel campionato portoghese. Il Porto, fresco di successo in Champions League contro la Roma, vince sul campo della Feirense in rimonta: Danilo Pereira e Pepe regalano il successo agli uomini di Sergio Conçeiçao. Nel posticipo di ieri il Benfica si fa bloccare in casa dal Belenenses dopo essere stata avanti di due reti fino a 22 minuti dalla fine (reti di Jonas e Samaris). Un rigore al 93' di Bruno Fernandes regala allo Sporting sul campo del Boavista. Questi i risultati e la classifica della Liga NOS a nove giornate dalla fine:

Chaves-Rio Ave 1-1

Maritimo-Moreirense 3-2

Sporting Braga-Vitoria 1-0

Boavista-Sporting 1-2

Santa Clara-Desportivo Aves 0-0

Portimonense-Nacional 5-1

Vitoria Setubal-Tondela 0-0

Feirense-Porto 1-2

Benfica-Belenenses 2-2

Classifica

Benfica 60

Porto 60

Braga 55

Sporting CP 52

Moreirense 42

Vitoria Guimaraes 39

Belenenses 37

Santa Clara 32

Portimonense 31

Rio Ave 29

Maritimo 27

Desportivo Aves 26

Boavista 26

Nacional 26

Vitoria Setubal 25

Tondela 24

Chaves 21

Feirense 14