I campioni della Juve parlano da uomini. Khedira invoca: "Siate da esempio"

vedi letture

Cristiano, Giorgio, Leo, Sami, Rodrigo. I campioni della Juventus tolgono l’armatura da supereroi e parlano col cuore. Grandi uomini hanno sempre dimostrato di esserlo, questa volta però c’è da fare squadra con tutti ancora di più. E si ha quasi la sensazione di poter partecipare con loro all’avvicinamento di una partita importante, decisamente la più importante dell’anno. L’emergenza Coronavirus è entrata a gamba tesa nella vita di tutti: è un’avversaria brutta, che agisce alle spalle e spesso non si manifesta neanche. Da ieri, dopo Rugani e Gabbiadini, i casi di positività al Covid-19 in Serie A sono saliti a otto, perché si sono aggiunti altri cinque tesserati della Sampdoria (quattro calciatori e un medico) e uno della Fiorentina. Tanti, troppi.

I numeri lievitano di giorno in giorno e non risparmiano alcun settore, per vedere i primi risultati delle restrizioni imposte da un paio di giorni in Italia bisognerà attendere un paio di settimane: serve pazienza, e tanta responsabilità. I centoventi tesserati Juventus oggi sono al terzo giorno di quarantena volontaria, distanti ma uniti più che mai per vincere l’altra partita che hanno deciso di giocare nel campo della solidarietà. “Abbiamo deciso di organizzare una raccolta fondi per sostenere gli ospedali di Torino e del Piemonte” ricordano Chiellini, Bonucci e Bentancur, dopo il lancio dell’iniziativa curata in prima persona dal presidente Agnelli giovedì sera.

Iniziativa lodevole, di grande valore in questa fase dell’emergenza “perché un'assistenza sanitaria può salvare molte vite umane” spiega Khedira, che avanza pure qualche raccomandazione ai suoi fans: “L'importante è stare a casa, evitare i contatti sociali, prendere seriamente questa tematica ed essere da esempio per tutte le altre persone. I giovani aiutino le persone anziane e le persone sane aiutino i più deboli”.

Mai come questa volta, dal suo arrivo in bianconero, Ronaldo parla, o meglio scrive da uomo: “Il mondo sta attraversando un momento molto difficile, che richiede la massima prudenza e attenzione da tutti noi. Vi parlo oggi non da calciatore, ma come un figlio, un padre, un essere umano coinvolto con questi ultimi sviluppi che stanno colpendo il mondo intero – scrive in una lettera postata sui suoi canali social -. È importante seguire il consiglio dell’Organizzazione Mondiale della Sanità e degli organi di governo su come gestire la situazione attuale. Proteggere le vite degli uomini deve venire prima di ogni altro interesse”.

Il numero sette della Juventus, che vive questi giorni di isolamento volontario in Portogallo, entra poi nel profondo: “Vorrei mandare un pensiero a tutti coloro che hanno perso una persona cara, tutta la mia solidarietà a coloro che lottano contro questo virus, come il mio compagno di squadra Daniele Rugani, e il mio continuo supporto agli incredibili professionisti medici che stanno mettendo la propria vita in pericolo per salvarne delle altre”.

Ieri alle 18 in punto, quando in molte città si suonava dai balconi per vivere un momento di condivisione, anche nei palazzi intorno all’Allianz Stadium c’era una buona partecipazione al flashmob sonoro. All’interno, la casa dei tifosi bianconeri, resterà in silenzio ancora per un po’: i tempi dipenderanno principalmente dalla sensibilità della popolazione, da quanto questa capirà il valore di giocare al meglio una partita importante, la più importante dell’anno. E i tifosi bianconeri di ogni parte d’Italia hanno certamente gli esempi migliori per puntare a vincere, anche contro il virus.