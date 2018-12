I campioni di Belgio contro quelli d'Austria. In E.League sfida alla pari

Retrocesso dalla Champions League, il Club Brugge di Ivan Leko può dare molto fastidio e sogna di emulare il percorso nella stagione 2014-15 quando il sogno in Europa League si infranse ai quarti di finale. Squadra tosta, che prende poche reti e davanti sfrutta il talento di Wesley, quest'estate molto vicino alla Lazio. In campionato la squadra è seconda in classifica, ma siamo solo alla prima fase del torneo.

È veramente un caso da studiare, quello del Salisburgo. I playoff di Champions sono come la kriptonite per Superman (10 eliminazioni consecutive) ma non appena retrocedono in Europa League trovano l'habitat naturale. Alla Lazio lo sanno bene, l'obiettivo e per quanto sulla carta sia molto difficile il campionato nazionale già in pugno lascerà ai tori rossi la possibilità di concentrarsi al massimo sull'Europa.

Il percorso in Europa del Club Brugge

Percorso decisamente positivo considerato l'alto coefficiente di difficoltà nel girone. Sei punti conquistati e una vittoria storica a Montecarlo che ha permesso ai belgi di finire davanti alla squadra del Principato. Brugge che si è tolto anche la soddisfazione di fare da arbitro per la corsa al primo posto, stoppando prima il Dortmund e infine l'Atlético.

Brugge-Borussia Dortmund 0-1

Atlético Madrid-Brugge 3-1

Brugge-Monaco 1-1

Monaco-Brugge 0-4

Borussia Dortmund-Brugge 0-0

Brugge-Atlético Madrid 0-0

Il percorso in Europa del Salisburgo

Solita amarissima delusione in Champions League dove è riuscita in un minuto nella sfida contro lo Stella Rossa a farsi rimontare due reti. Europa League completamente differente: girone non facile, percorso netto fatto di sole vittorie.

Salisburgo-Shkendija 3-0

Shkendija-Salisburgo 0-1

Stella Rossa-Salisburgo 0-0

Salisburgo-Stella Rossa 2-2

Lipsia-Salisburgo 2-3

Salisburgo-Celtic 3-1

Salisburgo-Rosenborg 3-0

Rosenborg-Salisburgo 2-5

Salisburgo-Lipsia 1-0

Celtic-Salisburgo 1-2

La stella del Club Brugge - Wesley

Brasiliano, classe 1996, è arrivato giovanissimo in Europa facendosi le ossa in Slovacchia prima di prendere il volo per il Belgio. Grande stazza (191 cm) ma al tempo stesso piedi da brasiliano. Poteva venire in Italia, ora il suo valore è aumentato e arrivano le sirene anche dall'Inghilterra.

La stella del Salisburgo - Munas Dabbur

È il capocannoniere dell'Europa League con 6 reti segnate. Israeliano 26 anni, si è laureato miglior marcatore in due campionati diversi (Svizzera e Austria). Anche la Lazio lo conosce bene: due assist all'andata e la rete che aprì la clamorosa rimonta al ritorno.

L'undici tipo del Club Brugge

Ivan Leko punta forte sul 3-5-2 anche nelle ultime settimane ha sperimentato anche la difesa a 4, portando anche a buoni risultati come il pari contro il Borussia Dortmund.

Letica; Denswil, Poulain, Mechele; Mata, Rits, Vanaken, Vormer, Danjuma; Wesley, Schrijvers

L'undici tipo del Salisburgo

4-3-1-2 per Marco Rose, 40 anni, tecnico nativo di Lipsia. Poco turnover, ad eccezione del partner d'attacco di Dabbur con il giapponese Minamino e il norvegese Guldbrandsen a contendersi il posto.

Walke; Lainer, Pongracic, Ramalho, Ulmer; Schlager, Samassékou, Haidara; Wolf; Minamino, Dabbur

Percentuali passaggio del turno: Club Brugge 50% - Salisburgo 50%