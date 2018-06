Pochi giorni dopo l'ufficialità sancita dalla Roma a proposito dell'acquisto di Ante Coric dalla Dinamo Zagabria, trattativa che noi di TuttoMercatoWeb.com vi abbiamo raccontato nei dettagli e in costante evoluzione, è arrivata una graduatoria al solito foriera di spunti da parte del CIES. L'osservatorio calcistico ha preso stavolta in esame le squadre di 26 europei che hanno vinto i rispettivi campionati, comparandone l'età media della rosa. Ne viene fuori che al primo posto tra i campioni più giovani d'Europa c'è appunto la Dinamo, di un soffio sul PSV Eindhoven. I croati hanno vinto il loro campionato con una rosa composta da giocatori che di media hanno poco più di 24 anni di età, 24.37 per la precisione. Chiaro risultato di una mentalità che ha pochi eguali in Europa: nelle arcinote difficoltà economiche e sociali del paese, il calcio croato ha trovato la forza di investire nei giovani, e ciò ha portato ad un movimento di prim'ordine, che non a caso darà forma ad una delle Nazionali potenzialmente più interessanti dei prossimi Mondiali. Ciò fa sì che già da giovanissimi i ragazzi vengano portati in prima squadra, e la loro giovane età, all'interno delle dinamiche del calciomercato odierno, fa schizzare subito in alto la valutazione economica. In questo la Dinamo ha primeggiato, sensibilmente. Secondo tutto il resto della nazione anche grazie a subdoli trucchi del potentissimo Mamic, che è stato (e molti sospettano comunque essere tuttora) il padre-padrone dell'attuale Dinamo. Ma non è possibile vedere solamente nero: c'è un'altra graduatoria del CIES, di qualche mese fa, utile a riguardo. Nella classifica sulle migliori accademie europee (per numero di giocatori militanti in campionati di prima divisione) primeggiava l'Ajax, ma al secondo posto c'era proprio la squadra più influente di Croazia. Che sembra dunque avere nel DNA la capacità di far crescere i giocatori ed infondere loro il potenziale del campione. Da Modric a Mandzukic, passando per Brozovic: il grande calcio lo sa. E con Coric, nome dei giorni nostri, anche i tifosi giallorossi auspicano di aver imboccato quel tipo di strada.