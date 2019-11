Caos Napoli - De Laurentiis in difficoltà per aver tradito la sua filosofia

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Come è possibile trovarsi in una situazione del genere? Come è stato possibile tramutare una delle più belle realtà del calcio italiano in una polveriera? Due giorni dopo quanto accaduto al termine di Napoli-Salisburgo, tutti i protagonisti del post-gara del San Paolo sono ancora lì a chiedersi se era possibile evitare tutto ciò. Chi ha sbagliato e cosa, con la consapevolezza che ognuno, a suo modo, ha contribuito allo sviluppo di una vicenda che ha avuto il suo apice nell'ammutinamento.

Adesso bisognerà ricompattarsi. La stagione è iniziata da meno di tre mesi e sarà inevitabile ritrovare la quadra per andare avanti fino a maggio. Fino al momento in cui, senza l'incombenza delle partite, Aurelio De Laurentiis potrà prendere le sue decisioni.

Il punto di partenza - Le ultime stagioni del Napoli non sono state stagioni normali. Basti pensare che martedì sera il Napoli ha più volte sfiorato il pass per gli ottavi di finale di Champions League, un obiettivo centrato solo tre volte in 65 anni di storia della competizione. Una volta c'era Maradona, e fu eliminato dallo Spartak Mosca, altre due volte c'era già l'attuale società e in entrambi i casi è stato eliminato.

Il Napoli nella sua storia ha conquistato solo due Scudetti quando a guidare la squadra c'era Diego Armando Maradona, il più forte giocatore di sempre (o uno dei più forti, ma qui si entra anche nel gusto personale...). Poi per trovare un Napoli capace di ottenere questi risultati bisogna tornare agli anni di Vinicio, anche se nemmeno quel Napoli ha avuto la continuità di quello attuale. Insomma, il Napoli ha viaggiato più in alto rispetto ai suoi abituali standard: ha vinto poco - ed è soprattutto questo che i tifosi imputano a De Laurentiis -, ma ha avuto anche la sfortuna di trovare dinanzi a sé una Juventus capace di chiudere la Serie A con 95 punti quando il Napoli ne conquistava 91.

Come è arrivato il Napoli così in alto? Innanzitutto sbagliando meno degli altri. Non della Juventus, che infatti è lì in vetta ormai da tantissimi anni. Sicuramente però di Milan, Inter e Roma, che pur con risorse economiche più importanti nelle ultime 7-8 stagioni hanno ottenuto risultati pari o inferiori a quelli del Napoli. Ma qual è stato il segreto di De Laurentiis? Quello di acquistare i giocatori giusti, certo. Quello di saper mantenere un'ossatura di squadra senza rivoltare il gruppo ogni estate, anche. Ma soprattutto, quello di saper operare la grande cessione quando era necessario. Spesso con strategie comunicative discutibili, ma col risultato che i 64 milioni di euro incassati per Cavani o i 90 milioni per Gonzalo Higuain erano la base per alzare la posta. Per voltare pagina e costruire una squadra ancora più forte. Non è un caso che il Napoli da queste cessioni ne sia uscito sempre più forte: con un nuovo gruppo, con una squadra più competitiva.

Poi il cambio di strategia - Dopo l'addio del Pipita, il Napoli è stato in grado di costruire la macchina perfetta. Una squadra in costante crescita per due stagioni che ha chiuso la Serie A 2017/18 con 91 punti. Una corsa lunghissima, una rincorsa chiusa con modalità sportivamente drammatiche, cioè col secondo posto. E con un malumore che ha pervaso tutto e tutti. L'ambiente e anche la squadra.

Era quello un gruppo che aveva raggiunto il suo apice. Era quindi, anche il momento giusto per non respingere qualsiasi tipo di offerta per giocatori come Allan o Koulibaly, Mertens o Insigne. Vendere per rilanciare, ancora una volta. Il che non voleva dire vendere tutti, ma cedere quelli che già pregustavano ingaggi da capogiro altrove e per i quali sono arrivate offerte oggettivamente fuori mercato. E che non arriveranno più. Il risultato è che adesso nessuno dei calciatori appena citati ha il valore di mercato che avevano 15 mesi fa e nessuno - dopo quella strepitosa stagione - è sceso in campo con quell'attitudine. Sempre al 120%, sempre sul pezzo.

Non bastava Carlo Ancelotti - Invece di accettare 105 milioni di euro per Koulibaly o 40 per Mertens o 60 per Allan, De Laurentiis ha optato per fissare clausole fuori mercato. Ha deciso di blindare o semplicemente trattenere giocatori che il loro apice al Napoli l'avevano già raggiunto. E ha pensato, sbagliando, che sarebbe bastato chiamare alla guida della squadra un allenatore del calibro di Carlo Ancelotti per ripartire. Per voltare pagina.

Strategia sbagliata, perché gli ultimi 15 mesi raccontano di un Napoli in costante calo. Di un Napoli che più passa il tempo e più smarrisce certezze e punti. C'è ancora tempo per portare a casa comunque una buona stagione: non da Scudetto, ma da quarto posto. C'è ancora tempo per fare più che bella figura in Champions. E ci sarà tempo, in estate, per voltare veramente pagina. Per fare cioè quello che non è stato fatto nell'estate 2018. Anche se a giugno, due anni dopo, quei protagonisti avranno un valore molto più basso per il solo fatto di esser stati venduti nel momento sbagliato.